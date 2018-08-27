Украинские футболисты перешли в крымский чемпионат

Два украинских футболиста переехали из «Незалежной» в Крым, чтобы играть в командах полуострова. Об этом заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Курилов и Илья Глушицкий выступали в первенстве Украины, теперь перый будет играть в бахчисарайском «Кызылташе», а второй – в керченском «Океане».

«Крымский чемпионат становится более профессиональным, пример тому – переходы украинских футболистов, которые два года играли за украинские команды, – заявил Ветоха. – Чемпионат хороший, в него возвращаются футболисты. А вот почему они бегут из Украины, это вопрос к украинской федерации».

Севастополь, Артем Рокотов

Севастополь. Другие новости 27.08.18

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