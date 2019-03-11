Бывший хорватский капитан «Шахтёра» пообещал сыграть на «Донбасс Арене»

Бывший защитник и капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, сыгравший рекордное количество матчей за украинский клуб, выступил с неожиданным и неоднозначным заявлением, которое можно трактовать как поддержку жителей ДНР.

Хорватский футболист, выступающий сегодня за итальянский клуб «Кальяри», передал привет живущим в Донецке болельщикам «Шахтёра», пожелал выдержки и пообещал, что они могут увидеть его в качестве игрока на главной арене столицы Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает канал Футбол 1.

По словам Дарио Срна, он всегда рад вернуться в «любимый клуб», и выражает уверенность, что сыграет в Донецке при большом стечении болельщиков.

«Если я буду нужен «Шахтёру» в любой позиции, я всегда скажу «да», Всегда. Я люблю адреналин, люблю ответственность. Уверен, что в будущем, если я буду нужен «Шахтёру» – я буду там. И я уверен, что смогу помочь.

Звоню Дуляю (Игорь Дуляй – воспитанник сербского «Партизана», ассистент главного тренера «Шахтёра») и начинаю задавать вопросы, а он мне говорит, что я задаю вопросы, как президент «Шахтёра».

Всегда узнаю, как команда, как тренируетесь, как новички. Я переживаю, потому что провел здесь 15 лет и хочу, чтобы команда оставалась на высоком уровне.

Болельщикам «Шахтёра», которые находятся в Донецке, на Донбассе, хочу сказать, что скучаю по ним. Хочу передать им большой привет, хочу чтобы у них было много сил выдержать то, что происходит. Я уверен, что в один день мы вместе будем играть, смотреть футбол «Шахтёра» на «Донбасс Арене», – заявил Срна.

Украинские пользователи гадают в соцсетях, что имел в виду Срна – вернётся ли Донецк в состав Украины под киевское руководство или Украина изменится до неузнаваемости и оставит в покое и Донецк, и Донбасс.

Напомним, сегодня команда «Шахтёр» базируется на харьковском стадионе «Металлист».

Ранее сообщалось, что специалисты ДНР полностью восстановили газон «Донбасс Арены».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.19

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