Украинский игрок «Нижнего Новгорода» оправдался за неуважение к флагу России

Украинский футболист Виталий Федорив, играющий в футбольном клубе «Нижний Новгород», отреагировал на обвинения в неуважении к флагу и гимну России, объяснив, почему отвернулся от флага России.

Инцидент произошел накануне. Украинский легионер демонстративно отвернулся от флага РФ и стоял лицом к трибунам во время церемонии исполнения государственного гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги на стадионе «Фишт», в котором «Нижний Новгород» обыграл «Сочи» со счетом 1:0.

Футболист не повернулся в сторону флага России

Федорив в своем комментарии, который передала пресс-служба ФК «Нижний Новгород», уверяет, что «с уважением относится к гимну и флагу любой страны». Свой отказ повернуться к флагу России он объяснил тем, что, как «человек верующий», он перед выходом на поле «всегда произносит молитву». «Так было и вчера», – утверждает футболист. Он добавил, что «спорт – вне политики», и призвал «не усматривать» в его действиях «никакой политической подоплеки».

Ранее в Рунете резко раскритиковали поведение украинского защитника нижегородского клуба, назвав его лицемером, который получает зарплату в российской команде, но при этом не может проявить уважение к России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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