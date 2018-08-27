Со своим уставом: украинцы требуют дисквалифицировать португальского футболиста за «ненезалежную» точку зрения

Украинцы, сбежавшие со своей родины в Европу, не оставляют попыток навязать принявшим их странам политическую повестку «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Союз украинцев Португалии обвинил игрока Sporting Clube de Braga Алана Озорио в подрыве суверенитета Украины и потребовал от ФИФА привлечь «нарушителя» к дисциплинарной ответственности.

В начале августа «Брага» сразился в Запорожье с местной «Зарей» в рамках отборочных матчей Лиги Европы. На страницах клуба в соцсетях был размещен ролик, в котором Озорио рассказывает болельщикам об Украине и Запорожье. Этот ролик и возмутил украинцев, живущих в Португалии.

«Футбол – это не просто игра, а социальное явление, которое напрямую влияет на решение социально-экономических проблем, объединяет миллионы людей во всем мире, независимо от их политических предпочтений, социального положения, национальности и вероисповедания. Согласно статье 49 Устава ФИФА Комитет по этике и честной игре рассматривает все вопросы о запрете получения любых моральных, политических и финансовых преимуществ в обществе за счет футбола», – заявили авторы обращения в ФИФА и потребовали наказать Озорио за то, что его точка зрения отличается от официальных украинских деклараций.

«Футболист клуба Sporting Clube de Braga Alan Osório (далее – нарушитель) опубликовал в социальной сети Facebook искаженные факты об Украине, что наносит весомой политической вред Украине, ее имиджу в мире и откровенно направленное против суверенитета и территориальной целостности страны, – говорится в официальном заявлении. – В частности, в своем видео нарушитель заявил, что Украина состоит из 24 провинций, что не соответствует истине, так как полуостров Крым является неотъемлемой частью (25 регионом) Украины.

Другим, политическим утверждению нарушителя в упомянутом видео, есть выражение: «гражданская война», которая заставила футбольный клуб «Заря» остаться дом. Такое определение является продуктом российской пропаганды».

Возмутило португальских украинцев и заявление Озорио, что большинство украинцев своим основным языком общения считают русский. Они утверждают, что конституция Украины гарантирует свободное применение и развития своего национального языка (русского, татарского, польского, румынского и проч.) и не упоминают о конфликте Украины и Венгрии, разгоревшемся как раз из-за того, что венграм хотят ограничить свободное применение родного языка, в первую очередь, в образовательной среде.

Кстати, авторы обращения не опровергают заявление футболиста о русском языке, а лишь подчеркивают, что государственным, официальным языком на Украине является украинский.

«Все эти факты показывают, что нарушитель (Алан Озорио) записал политическое видео на пользу Российской Федерации, нанося таким образом вред Украине и украинцам за рубежом (в частности, украинской общине в Португалии)», – возмущаются авторы обращения, утверждая, что футболист нарушил требования ФИФА «и обязан понести соответствующее наказание».

В частности, они требуют дисквалифицировать Озорио на 1 год и заставить Sporting Clube de Braga официально извиниться перед Украиной и украинской общиной в Португалии.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.08.18

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