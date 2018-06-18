Киев решил использовать Чемпионат мира в России в своих интересах

Киев должен использовать Чемпионат мира по футболу, проходящий в Росси, в своих интересах. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Незалежная» в очередной раз резко изменила свою позицию в отношении мундиаля. Сначала планировался полный бойкот соревнований, но любители футбола позицию Киева проигнорировали – в Россию приехали не менее 6 тысяч украинских болельщиков. Потом решили организовать провокации с помощью фанатов – как своих, так и из стран-союзниц. Судя по тому, как начался чемпионат, этот план тоже провалился. Было заявлено и о табу на трансляции матчей, но чемпионат пришлось показывать из-за взятых ранее обязательств.

Теперь решено извлечь из мундиаля пользу. Климкин считает, что во время столь значимого события, к которому приковано внимание мировой общественности, Москва с большей охотой пойдет на уступки в вопросе обмена пленными. «Такой жест возможен, направленный на то, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата, возможен. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», – заявил глава украинского МИД, обвинив Москву в использовании задержанных украинцев для давления на Киев. Напомним, Киев передал Москве список имен 23 российских граждан, находящихся в украинских тюрьмах, с просьбой рассмотреть вопрос их обмена на заключенных-украинцев в России.

В Москве заявляют, что осужденные в России украинцы, внесенные в список, не признаются пленными или удерживаемыми лицами, как об этом говорит Киев. В частности, Киев требует включить в обмен осужденного за подготовку теракта в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова на задержанного главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В МИД России заявляют: Украина не может «брать людей в заложники, а потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.06.18

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