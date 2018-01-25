Киев готовит диверсии к ЧМ-2018 на российских стадионах

Украина готовит политические диверсии на российских стадионах во время проведения чемпионата мира по футболу. О намерении использовать «футбольную дипломатию» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Мы общаемся с различными организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы – или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , игры мундиаля будут проходить с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Саранске. Украина, заняв в своей группе во время отборочного тура лишь третье место, в битве за кубок мира участия не принимает, поэтому ее болельщики не могут купить билеты на матчи по «национальной квоте» – только на общих основаниях. Поэтому надеяться на большой наплыв украинцев на российские стадионы не приходится – у большинства граждан «Незалежной» просто нет денег на такой вояж.

Украина пытается добиться бойкота чемпионата мира со стороны западных государств, но даже авторы идеи понимают, что это бесполезно: болельщики сборных, пробившихся на чемпионат, поедут в Россию, несмотря ни на что. Поэтому разработан «план Б»: уговорить представителей других стран разворачивать на трибунах украинские флаги или транспаранты «Крым – это Украина». В Киеве предполагают, что эту идею поддержат, как минимум, граждане Великобритании (потому что там живет много украинцев) и сочувствующих Украине славянских посткоммунистических государств. Из «славянских посткоммунистических» в чемпионате принимают участие только Польша, Хорватия и Сербия. На последнюю в «Незалежной» ставку не делают – сербы всегда заодно с русскими, а, учитывая, что с Польшей в последнее время отношения существенно ухудшились, пытаются уговорить хорватов.

«Польские фанаты нас сейчас не любят больше, чем русских», – цитирует «Коммерсант» представителя фан-клуба киевского «Динамо», сообщившего, что сейчас переговоры (на Украине это предпочитают называть предварительными консультациями) ведутся с болельщиками самых популярных футбольных клубов Хорватии – загребского «Динамо» и «Хайдука» из Сплита.

Впрочем, по мнению политолога Владо Вурушича, и здесь у украинского МИДа шансы небольшие: у местной федерации и так довольно напряженные отношения с международными футбольными чиновниками после скандала на стадионе в Сплите в 2015 году. Напомним, во время отборочного матча чемпионата Европы на стадионе развернули свастику. Сборную Хорватии тогда наказали – сняли одно очко и оставили на домашних матчах без болельщиков. Вряд ли хорватские спортивные руководители рискнут пойти на новый конфликт (международная федерация футбола категорически не приветствует политизацию своих мероприятий) ради демонстрации солидарности с Украиной.

Однако Вурушич не исключает, что ряд хорватов все-таки удастся уговорить: «Чисто теоретически возможно, что кого-то из них используют в политических целях, даже банально подкупив».

Российские фанаты полагают, что украинцы не станут вести подобные переговоры с официальными лицами, а попробуют втянуть в авантюру лидеров отдельных фанатских группировок. При этом отмечается: на трибунах часто разворачивают флаги стран, не участвующих в игре, так что появление на играх мундиаля желто-голубых полотен – случай вполне рядовой, он не вызовет ни скандала, ни даже повышенного внимания со стороны других болельщиков.

Появление на трибунах транспарантов, связанных с Крымом и Донбассом, – совсем другое дело: FIFA и UEFA запрещают любые политические акции. И федерация той страны, в чьем секторе развернут подобный плакат, будет наказана – это прекрасно знают все фанаты. Так что Украине придется найти тех, кто ради ее интересов будет готов подставить свою страну.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.01.18

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