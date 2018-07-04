Родство берёт своё: Украина повально болеет за сборную России

Несмотря на официальный бойкот украинских властей Чемпионата мира в России, граждане «Незалежной» внимательно следят за мундиалем и болеют за россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российскую сборную поддерживает значительная часть населения Украины, в том числе, молодого возраста.

«Огромное число граждан Украины на самом деле не отделяют себя всерьез от России. При этом речь идет не только о старшем поколении, но и о более молодом. Они понимают нашу родственную близость, а иногда и тот факт, что являются нашими соотечественниками, русскими по национальности. Конечно, они переживают за своих», – цитирует «Московский комсомолец» первого зампредседатела Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в Госдуме России Константина Затулина.

При этом Затулин подчеркнул, что искренняя радость украинцев по случаю победы России в матче с Испанией «перечеркивает все попытки представить Россию их главным врагом».

«Это значит, что в будущем, при условии что и мы и они будем правильно себя вести, вся эта история с враждой закончится», – уверен политик.

Отметим, что несколько дней назад бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался, что болеет за российскую футбольную сборную

«Я болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации. Как и все мои друзья», – ответил экс-глава ФФУ.

Кстати, матч Россия-Испания в эфире одного из пророссийских каналов «Незалежной» посмотрели 4,4 миллиона украинцев, что стало абсолютным рекордом.

Тем временем повышенный интерес к мундиалю и симпатии к российским футболистам возмутили местных националистов, а некоторые чиновники даже предлагают «ставить к стенке» украинских фанатов сборной России «по законам военного времени», дабы «очистить украинскую землю от врагов».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 04.07.18

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