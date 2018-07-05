«Он фанат Акинфеева!» Украинского вратаря выгнали из львовского клуба

Вратарь молодежной команды львовского футбольного клуба «Карпаты» лишился работы за поддержку российской сборной на Чемпионате мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство клуба расторгло контракт с 18-летним Михаилом Готром после появления скриншотов из его соцсетей, где видно, как игрок смотрит матч Россия-Испания.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на официальный бойкот украинских властей Чемпионата мира в России, граждане «Незалежной» внимательно следят за мундиалем и болеют за российских футболистов.

Несколько дней назад о своей поддержке российской сборной заявил бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков, отметив, что его мнение разделяют все его друзья.

Симпатии к россиянам вызвали бешенство у националистов, однако запретить украинцам смотреть футбол они не могут. Напомним, что матч Россия-Испания в эфире одного из телеканалов «Незалежной» посмотрели 4,4 миллиона украинцев, что стало абсолютным рекордом.

Львов, Оксана Мурзина

Львов. Другие новости 05.07.18

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