Киевская поп-звезда: Россию в борьбе с Хорватией поддержала вся Украина

Жители Украины массово болели за сборную России в матче с Хорватией на ЧМ-2018. Об этом заявила украинская певица, бывшая солистка группы «Виагра» Анна Седокова на государственном российском телеканале.

«Я хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим – из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно», – сказала певица.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на своей странице в одной из соцсетей Седокова поделилась впечатлениями о матче, набрав большое количество «лайков» под постом.

Тем не менее, радикально настроенные украинцы пришли в негодование из-за позиции певицы. Некоторые комментаторы, особенно возмущенные словами Седоковой, даже потребовали лишить ее гражданства.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.07.18

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