В Киеве националисты напали на херсонских фанатов Дзюбы с российским флагом

Накануне в Киеве грубо и с нецензурной бранью атаковали приезжих из Херсона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди рискнули появиться в центре украинской столицы с российским триколором, который был переплетен с украинским флагом, и привлекли внимание националистов.

Укропатриоты отобрали российскую символику и требовали извинений на камеру, причем говорили они на ненавистном им русском языке. Однако «раскаяний» не дождались.

Особенно взбесил радикалов тот факт, что одна из девушек оказалась фанатом российского футболиста Артёма Дзюбы.

Владельцы флагов объяснили свой шаг тем, что выступают против войны на юго-востоке Украины. В процессе объяснений парень, который был с девушкой с триколором, получил несколько ударов в лицо, однако благодаря вмешательству прохожих драки все же удалось избежать.

Отметим, что в отличие от георгиевской ленты флаг России не является официально запрещенной символикой в «Незалежной».

Как сообщал «Новый День», жители Украины внимательно следят за Чемпионатом мира по футболу и повально болеют за сборную России

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 06.07.18

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