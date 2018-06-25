Секретные схемы энергоснабжения Крыма и Донбасса «сливали» в НАТО

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по обвинению в шпионаже в пользу Румынии, подозревается в передаче сведений об организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

Поданным СМИ, первичная информация о том, что Румыния, являющаяся членом НАТО, получает из России секретные сведения, пришла из Службы внешней разведки России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди прочего «уходила» информация о схемах энергоснабжения, проблемах в сфере, а также контактах в Донбассе и на Украине. Карина Цуркан в 2014-2015 годах занималась организацией поставок электроэнергии в ЛНР, ДНР и Крым через дочернюю компанию «Интер РАО» – ООО «ЦОР» (Центр осуществления расчетов), а также знала все контакты российских чиновников на Украине. Цуркан попала в поле зрения спецслужб больше года назад, за ней была установлена слежка.

В конце 2014 года «Интер РАО», единственная российская энергокомпания с зарубежными активами, и «Укринтерэнерго» подписали годовой контракт на экспорт электроэнергии из России на Украину, а «дочка» российской компании – ООО «ЦОР» – заключила с «Укринтерэнерго» соглашение об энергоснабжении Крыма, сообщает РБК. Напомним, поставки на полуостров прекратились в ноябре 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре линии электропередач, идущие с Украины.

«Если данная передача схем поставок была, это, во-первых, нанесение ущерба нацбезопасности Российской Федерации. Во-вторых, это игра против экономики России и это должно быть пресечено, а наказание должно быть соответствующим. Потому что в условиях, когда против нас ведется гибридная война, на территории Украины уже готовы несколько групп диверсантов-террористов. В чьи задачи, не исключено, входит и выведение из строя этих сетей – и таким образом нанесение ущерба Российской Федерации», – цитирует ФАН руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем нацбезопасности Александра Жилина.

Карину Цуркан, курирующую экспорт и импорт электроэнергии в российской энергетической компании «Интер РАО», задержали 15 июня в Москве, в тот же день Лефортовский суд столицы арестовал ее на два месяца.

Цуркан имеет румынское и российское гражданство.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.06.18

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