Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан дали 15 лет колонии по делу о шпионаже

Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую по делу шпионаже в пользу Молдавии (ст. 276 УК). Кроме того, суд обратил в доход государства 656 млн рублей, изъятых у Цуркан.

Гособвинение потребовало для подсудимой 18 лет колонии, а ее адвокаты просили об оправдательном приговоре.

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор. Адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов счел приговор «неправосудным», заявив, что он будет обжалован «в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции», передает «Интерфакс».

Цуркан была задержана и арестована в июне 2018 года. Она имеет румынское и российское гражданство. По версии ФСБ, Цуркан еще в 2004 году завербовала Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии, за сотрудничество с СИБ подсудимая получала вознаграждение. В 2015 году Цуркан передала молдавским спецслужбам «сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины», за следует из фабулы обвинения. По данным СМИ, речь идет о передаче сведений об организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. От Молдавии данную информацию получила Румыния, являющаяся членом НАТО.

Цуркан отказалась признать вину. Ее адвокаты заявляли, что доказательства обвинения были сфальсифицированы, а само обвинение неконкретно – непонятно, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача секретных сведений, сообщают информагентства. Защита связывала уголовное преследование Цуркан с конфликтом с властями непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.12.20

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