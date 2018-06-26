В Коктебеле бизнесмены обвинили блогера в срыве туристического сезона

Критические публикации крымского блогера Александра Горного на тему экологии вредят имиджу Крыма, отбивая у туристов желание отдыхать на курортах полуострова. Об этом заявили бизнесмены, работающие в Коктебеле, сообщает издание «Аргументы недели – Крым».

Предприниматели уверены, что блогер, некоторое время живший в Коктебеле, освещая проблемы с экологией, нагнетал ситуацию, а его активность, заметная по статьям, опубликованным на сайте радиостанции «Эхо Москвы», никакой пользы так и не принесла. С обилием негативной информацией о Коктебеле местными бизнесмены связывают недостаток отдыхающих в этом году.

«Ему бы и в Швейцарских Альпах снег показался недостаточно белым», – цитирует издание одного из местных предпринимателей.

Напомним, Александр Горный попал в список крымских блогеров, которым на Украине предложили оказывать поддержку. Автор идеи – бежавший от Русской весны из Донецка в Киев украинский майданщик Кирилл Сазонов, уверен, что указанные им блогеры оказывают услугу Киеву, дискредитируя законодательную и исполнительную власть в российском Крыму.

Коктебель, Леонид Маковецкий

Коктебель. Другие новости 26.06.18

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