В борьбе все средства хороши: Киев делает ставку на крымских блогеров

Бежавший от Русской весны из Донецка в Киев украинский майданщик Кирилл Сазонов потребовал, чтобы власти Украины дали свободную площадку крымским блогерам. Список тех, кому «Незалежная» должна дать «право голоса» на своей территории, он обнародовал на своей странице в Фейсбуке и назвал перечисленных общественников очень полезными для режима Петра Порошенко оппозиционными активистами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в «список Сазонова» вошли известные и не очень в Крыму и за его пределами блогеры – Илья Большедворов, Сергей Сардыко, Александр Талипов, Олег Кочеров, Константин Ерманов и Александр Горный. В ряд «полезных» майданщик поместил также севастопольское издание «Примечания», которое связывают с местным бизнесменом Олегом Николаевым.

По мнению Сазонова, данные блогеры и владелец интернет-издания делают полезное для Киева дело, последовательно, как «настоящие открытые оппозиционные политики», дискредитируя законодательную и исполнительную власть в российском Крыму.

«Дайте им площадку на наших СМИ, которые ориентированы на запад, дайте им возможность получать гонорары, ведь не секрет, что все они в Крыму получили волчий билет и их никто не публикует. Последние островки свободной прессы остались только в Севастополе, сайт «Примечания». Но его давят, и скорее всего закроют, – пока он поддерживается бизнесменом Олегом Николаевым. Того же Николаева почему мы не поддерживаем открыто? Чего боимся?

Сильным ходом было предоставление украинского гражданства Бабченко. Давайте прекратим лишать крымчан и тем более самых достойных из них украинского гражданства – нужно его возвращать и делать это публично. В первых рядах должны быть наши сторонники и союзники, которые трудятся на важном информационном фронте. По сути все они – Большедворов, Талипов, Юрьев, Горный – украинцы. Они бы гордились этим как и Бабченко. И были бы защищены от преследований ФСБ в оккупированном Крыму. И нужно, конечно, дать им международные гарантии, полное дипломатическое обеспечение. Своих бросать нельзя», – написал Сазонов в заключение своего длинного поста.

Напомним, в ноябре прошлого года под Киевом американские «селекционеры» создали «Ферму» по внутрикрымским диверсионным фейкам. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» на условиях анонимности сообщил украинский журналист, прошедший отбор в созданный по западным лекалам так называемый центр противодействия российской пропаганде.

«Сбор», а точнее – фабрикация крымской «фактуры», «инсайда» и «серьёзной аналитики» осуществляется под Киевом и поручен матёрым сетевым ботам, в том числе, бывшим крымчанам под присмотром СБУ и западных специалистов, а право первой публикации, озвучивания и распространения, включая оппозиционные федеральные СМИ, возложено на местных крымских: общественных деятелей, политических блогеров с приемлемым количеством подписчиков и на хоть сколько-нибудь известные сайты. Кого-то предполагается использовать, что называется, в тёмную, кого-то просто купят. Средства под проект выделены немалые», – пояснил тогда журналист корреспонденту агентства.

«Новый День» вновь попросил бывшего сотрудника украинской фабрики троллей прокомментировать появившийся на странице Кирилла Сазонова список и пояснить, по какой причине «Фабрика» решила «раскрыть имена информ-агентов», если речь в данной публикации идёт именно о них.

Собеседник агентства пояснил, что «Кирилл Сазонов – это злой, но наивный открытый русофоб, вряд ли имеющий отношение к украинской фабрике троллей».

«Скажем так, дурак, которого «осенило». Своим постом он, скорее, оказал медвежью услугу «Фабрике», раскрыв «пароли и явки». Не нужны эти «оппозиционные блогеры» на Украине, их можно использовать только для «внутрикрымского потребления», – отметил он.

По словам украинского журналиста, для «Фабрики» принципиально важно, чтобы критический крымский блогер имел имидж твёрдого антиукраинца, ещё лучше – запутинца и ярого сторонника российского статуса Крыма. «А если он при этом состоит в базе «Миротворца» как «сепаратист и антиукраинец», – это вообще бесценный информационный агент. Открыто и публично взять их на работу, как взяли Бабченко, – значит полностью их обесценить», – подчеркнул собеседник «Нового Дня».

Он также добавил, что «любой здравомыслящий человек понимает, что убеждать крымчан вновь полюбить Украину – бессмысленно, а вот убедить их, что крымская власть плохая и антинародная, и, как следствие, заставить крымчан разочароваться в действиях Москвы на полуострове, «навязавшей» им эту «плохую власть», сыграть на завышенных ожиданиях во время референдума и на проблемах России в связи с санкциями и непростым положением в экономике РФ, поселить такую внутреннюю неуверенность крымчан в новой российской власти, развязать им языки, пусть и на кухнях пока, – вполне можно».

«Поэтому и важен безупречный антиукраинский имидж для таких блогеров-оппозиционеров, чтобы люди думали: он же наш, ему можно верить… Очевидно, что Кремль доверяет крымским властям, несмотря на текущие проблемы и недостатки. Они обеспечивают Путину главное – политическую стабильность на полуострове. Как в Чечне – Кадыров. А без стабильности, как известно, никакое развитие невозможно. Поэтому логика проста: бьёшь по крымской верхушке – бьёшь по стабильности – бьёшь по Путину», – сказал украинский журналист.

«У меня нет сведений о том, что «Фабрика» напрямую использует перечисленных Сазоновым людей. Но прием спецслужб использовать врагов противника в стане противника давно уже взяли на вооружение в СМИ: русские журналисты тиражируют критику власти со стороны украинских спикеров, позиционирующих себя патриотами, особенно если они «засветились» на Майдане или в АТО. И тут абсолютно не важно, прямо используют блогеров или в тёмную, через десятого или двадцатого заказчика-посредника», – заключил он.

Москва, Анастасия Смирнова

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