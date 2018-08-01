Здесь вам не Украина: крымский суд признал блогера ответственным за «базар»

Коллегия Верховного суда Крыма признала недостоверной информацию о вице-премьере республики Дмитрии Полонском, которую опубликовал крымский общественник и блогер Александр Талипов в своем Telegram-канале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом судебная инстанция подтвердила вердикт Судакского городского суда, вынесенный еще в апреле.

Напомним, Талипов получил иск от Дмитрия Полонского в декабре прошлого года. Вице-премьер посчитал информацию, распространяемую блогером, недостоверной и порочащей его деловую репутацию. По данным СМИ, Полонский решил обратиться в суд из-за репоста Талиповым сообщения из другого Telegram-канала, в котором утверждалось, что якобы вице-премьер сотрудничал с СБУ. На данный момент публикация недоступна.

По решению суда Талипов должен будет выплатить более 50 тысяч рублей компенсации морального ущерба, судебных издержек и услуг представителя. Представитель блогера, как сообщает «Крыминформ», во время заседания отрицал, что аккаунты в соцсетях, где публиковалась недостоверная информация, принадлежат Талипову, но суд не принял эту точку зрения.

Отметим, что похожую тактику блогер выбрал и в случае с другим иском – от гендиректора телеканала «Миллер» Эрвина Мусаева, которого оскорбила публикация Талипова в Facebook. Изучив дело, в Судакском горсуде решили не наказывать блогера, при этом Мусаев уверен, что Талипов избежал наказания только потому, что отказался от своих слов, не признав, что имеет отношение к своему аккаунту в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине предложили поддерживать крымских блогеров, критикующих крымскую власть. В числе тех, кого в Киеве «взяли на заметку», как инструмент по дискредитации российской власти в целом, оказался Александр Талипов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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