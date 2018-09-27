В Симферополе суд постановил удалить сведения, порочащие крымского замминистра

Центральный районный суд Симферополя вынес решение по иску заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максима Балацкого к крымскому блогеру и общественнику Александру Талипову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд обязал Талипова удалить пост в Facebook, признанный порочащим Балацкого. Также, блогер должен опубликовать сформулированное судом опровержение распространенного материала.

Стоит отметить, что публикации, которую Талипов обязан удалить, уже нет его на странице. Таким образом, требование суда выполнено, но лишь частично.

По информации СМИ, в посте блогера шла речь о скандалах, сопровождавших прошлую деятельность Балацкого: якобы на момент пребывания на территории Украины, до перехода на работу в крымское правительство, он был замешан в аферах связанной с недвижимостью компании.

«Единственное что я могу сказать – на данном судебном процессе я не присутствую, по независящим от меня причинам. Соответствующее ходатайство было направлено в суд. Суд не воспринял эти доводы, провел заседание без меня. Однозначно решение будет оспорено. И, кроме того, в соответствующие контролирующие органы будет направлена информация в отношении моментов, рассматриваемых в этом деле, для принятия соответствующих решений», – прокомментировал РИА «Новый День» решение суда сам Александр Талипов.

Отмечается, что при принятии решения суд использовал выводы проведенной судебной экспертизы текста. Блогер признал, что является автором постов на странице в Facebook. При этом ранее, в другом судебном разбирательстве – по иску гендиректора телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева, защита Талипова в суде предложила доказать, что именно он сделал запись в аккаунте. Мусаев не смог выиграть в суде и объяснил это тем, что блогер фактически «отказался от своей публикации».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.09.18

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