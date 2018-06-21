Крымский активист и блогер заявил, что не несёт ответственности за содержание собственного аккаунта

Судакский горсуд отказал в удовлетворении иска гендиректора крымского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева к общественнику Александру Талипову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мусаева оскорбила публикация, размещенная на странице Талипова в Facebook, в связи с чем он потребовал миллион рублей моральной компенсации и привлечь обидчика к уголовной ответственности.

Изучив все обстоятельства, суд не увидел причин наказывать общественника. Однако по утверждению Мусаева, Талипов выиграл суд, просто потому что отказался от своих слов.

По словам гендиректора телеканала, адвокат общественника в суде заявил, что автор публикации, оскорбившей Мусаева, не Талипов. А общественник вообще никакого отношения не имеет к указанной странице в Facebook. В качестве подтверждения сказанного, гендиректор опубликовал соответствующие документы.

«Это не по-мужски. Понимая, что я выиграю суд, он отказался от своей публикации. В рамках административного судебного дела не могут быть проведены оперативные работы, чтобы доказать, что это именно он опубликовал. На мой взгляд, как общественник он дискредитировал себя. Потому что на протяжении трех лет он доказывал свою независимость, то, что он борец за правое дело, а когда дошло дело до суда, сдал назад», – сообщил РИА «Новый День» Мусаев, добавив, что «для общественника это хуже, чем взять вину за сказанное».

Сейчас гендиректор телеканала ждет материалы от суда. После получения документов, он примет решение, будет ли подавать апелляцию.

Между тем сам Талипов уверяет, что не отказывался от своей страницы в сети Facebook. Кроме того, по словам активиста, лично Мусаева он не знает, никогда не публиковал на своей странице негативных публикаций про него, и даже не упоминал. И именно это стало решающим аргументом для суда.

«Я хочу акцентировать внимание на том, что иск не удовлетворен в части того, что судебная экспертиза дала заключение о том, что негативной информации в отношении Эрвина Мусаева в публикациях, предоставленных на экспертизу, нет. Относительно того, что моя страница не ведется – это ложная, искаженная информация. Мой представитель в суде заявил о том, что подтвержденных и обоснованных данных о том, что ведется аккаунт «Александр Талипов» нет. И правильно. Потому что здесь с юридической точки зрения можно сказать, что должно быть доказано, кто размещает каждую конкретную публикацию. К аккаунту могут иметь доступ посторонние лица, его могут взломать, аккаунт могут вести помощники», – пояснил корреспонденту РИА «Новый День»Талипов.

При этом он заявил, что уже сталкивался со случаями взлома своего аккаунта в сети Facebook.

«Чтобы суды не погрязли в куче исковых заявлений к несуществующим людям, есть норма, которая требует доказать кто разместил конкретную публикацию. Поэтому я думаю, что если есть какие-то негативные высказывания, то должно быть соответствующее заключение: что действия велись с определенного IP-адреса, с определенного компьютера или другого устройства», – сказал Талипов.

Что касается иска Мусаева, здесь, как утверждает Талипов, проявилась позиция адвоката, который решил не терять время и просто предложил доказать, что аккаунт ведется конкретным человеком.

Также общественник выразил недовольство тем, что его ассоциируют с оппозицией крымской власти.

Стоит отметить, что публикации в аккаунте Александра Талипова в Фейсбуке часто действительно критичны и бескомпромиссны в отношении как крымских властей в целом, так и в отношении отдельных депутатов и чиновников, в частности.

Однако многие наблюдатели в соцсетях, с разной степенью обоснованности, утверждают, что аккаунт «Александр Талипов» аффилирован и работает в интересах экс-спикера Севастополя Алексея Чалого и севастопольского ресторатора Олега Николаева.

Выяснить, насколько это соответствует действительности и насколько соответствуют мнению самого автора все другие публикации в аккаунте – теперь и вовсе не представляется возможным, так как исходя из слов реального, а не виртуального Александра Талипова – нет уверенности, что он полностью контролирует собственный аккаунт.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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