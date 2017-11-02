Гибридные войны: американские «селекционеры» создали под Киевом ферму по внутрикрымским диверсионным фейкам

Вслед за недавними террористическими актами на инфраструктурных объектах Крыма Служба безопасности Украины при американской ресурсной поддержке в ближайшее время обрушит на полуостров информационные диверсии, но исходящие не извне, как обычно, а непосредственно изнутри крымского информационного пространства.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сказал на условиях анонимности украинский журналист, прошедший отбор в созданный по западным лекалам так называемый центр противодействия российской пропаганде.

Идея перейти к масштабным «правдоподобным» фейковым вбросам, исходящим именно от крымских информресурсов – по всему спектру «горячих тем», пришла в голову американским спецслужбам после неутешительных докладов от их киевских коллег.

Как выяснилось, «незалежные» филиалы западных вещательных корпораций – такие, например, как «Крым.Реалии», крымско-татарский телеканал «АТР» и др., пользуются «авторитетом» исключительно внутри зачищенного от российского влияния украинского информпространства, но никак не в Крыму. Их влияние на жителей полуострова, стремится к нулю. Не говоря уже о собственно украинских СМИ, над которыми, по словам источника, «не смеются разве что самые наивные мешканцы или непробиваемые националисты». В Крыму же им практически никто не верит.

«Так же, как блокада Крыма «снаружи» не принесла Киеву никаких результатов, кроме окончательного отдаления полуострова от Украины и ускоренного сближения с материковой Россией, после чего СБУ перешла к диверсиям непосредственно на утраченной территории, – так же и внешнее крайне неэффективное информационное давление решено во многом заместить внутрикрымскими «информ-подрывами». Для этого и создано особое подразделение по производству фейков и распространению их с «территории противника», – пояснил собеседник РИА «Новый День».

«Сбор», а точнее – фабрикация крымской «фактуры», «инсайда» и «серьёзной аналитики» осуществляется под Киевом и поручен матёрым сетевым ботам, в том числе, бывшим крымчанам под присмотром СБУ и западных специалистов, а право первой публикации, озвучивания и распространения, включая оппозиционные федеральные СМИ, возложено на местных крымских: общественных деятелей, политических блогеров с приемлемым количеством подписчиков и на хоть сколько-нибудь известные сайты. Кого-то предполагается использовать, что называется, в тёмную, кого-то просто купят. Средства под проект выделены немалые», – сказал собеседник агентства.

Непосредственными руководителями сборной команды анонимных троллей и публичных возмутителей назначены сотрудники информационно-аналитического обеспечения СБУ Украины.

Источник добавил, что во главу угла поставлена задача посредством «сенсационных» фейковых вбросов и «разоблачений» дискредитировать в глазах местной и материковой общественности крымское и федеральное руководство. «Цель – вызвать, так сказать, недовольство и брожение в умах, сломать, наконец, парадигму «царь хороший – бояре плохие», и заменить её убеждением «рыба гниёт с головы», – отметил источник.

По словам собеседника РИА «Новый День», заказчикам принципиально важно раскрутить фейк-машину до завершения крупнейших инфраструктурных проектов – таких, как Керченский мост и новые крымские ТЭС, и других масштабных начинаний по Федеральной целевой программе, чтобы максимально накалить и раскачать ситуацию накануне выборов президента РФ.

Активная фаза работы центра развернётся в январе-марте 2018 года ближе к президентским выборам. В настоящее время идёт активное тестирование всех подразделений «фабрики фейков», обкатка методик и «разведка боем» на территории Крыма и в Москве.

«Амбициозный план поделён на несколько этапов. Сначала под удар попадёт руководство Республики Крым и депутаты местного парламента. Следующий шаг – дискредитация в глазах крымчан ближнего окружения Путина и политического руководства страны. Цель завершающей фазы – сам президент», – резюмировал собеседник РИА «Новый День».

Как сообщал «Новый День», об угрозе провоцирования в России «майдана» предупреждают не только спецслужбы РФ, но и известные эксперты. В частности, профессор Высшей школы экономики, политолог, экс-сотрудник администрации президента РФ Олег Матвейчев в недавнем интервью севастопольскому телеграм-каналу «РИА82» предупредил, что Украина обязательно предпримет диверсионные действия в Крыму перед выборами президента РФ.

«В Крыму такие же угрозы, как и во всем мире. И плюс ещё Украина, которая будет продолжать осуществлять провокации, возможно даже – теракты. Кроме того, там [наУкраине] сидит куча нищих людей, студентов и т.д. с компьютерами, которые готовы за эту сотку долларов целый месяц писать комменты и всякую хрень в нашем рунете. Вот в этом смысле тоже угроза со стороны Украины есть...» – предупредил Матвейчев.

По его оценке, межконфессиональные и межнациональные конфликты в России будут провоцировать, в том числе – с помощью информационных вбросов. «Сейчас не нужны, как у большевиков, типографии, подпольные газетки и листовки… Сейчас есть интернет и все в социальных сетях. Туда можно вбрасывать всякую чушь, спам и фейки. Фейки сейчас вбрасываются огромными объемами», – прогнозирует эксперт.

«Сейчас уже и, особенно перед выборами, количество фейков будет только увеличиваться. Поэтому здесь очень внимательными людям надо быть и не вестись, и всегда задавать себе вопрос: «что хочет от меня тот, кто делает ту или иную информацию?» – сказал Матвейчев.

Москва, Анастасия Смирнова, Сергей Шаромыгин

Москва. Другие новости 02.11.17

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