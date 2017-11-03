Украина разорвала соглашение с Россией по СМИ

Киев разорвал соглашение с Россией о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Как сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, документ, который действовал с 2000 года, аннулирован с 21 октября.

«По инициативе украинской стороны», – отметили в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, по какой причине было прекращено соглашение, передает РИА «Новости».

В документе говорилось о том, что «стороны развивают сотрудничество по созданию благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации в целях удовлетворения культурно-информационных потребностей граждан и дальнейшего укрепления традиционных связей между двумя странами».

Также стороны соглашались с использованием русского и украинского языков при трансляции соответствующих программ. Кроме того, в документе рассматривались вопросы объема вещания и транзита телепрограмм.

Стоит отметить, что действия Киева явно вписываются в общую антироссийскую стратегию. Как накануне сообщал «Новый День», вслед за недавними террористическими актами на инфраструктурных объектах Крыма Служба безопасности Украины при американской ресурсной поддержке в ближайшее время намерена обрушить на полуостров информационные диверсии, но исходящие не извне, как обычно, а непосредственно изнутри крымского информационного пространства. Судя по имеющимся данным, идея перейти к масштабным «правдоподобным» фейковым вбросам, исходящим именно от крымских информресурсов – по всему спектру «горячих тем», пришла в голову американским спецслужбам после неутешительных докладов от их киевских коллег.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.11.17

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