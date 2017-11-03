Выполняли профессионалы: бывший разведчик проанализировал диверсии на ЮБК

Подрывы газопроводов и ЛЭП на южном берегу Крыма организовала Украина. В этом уверен бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», занимающейся разведдеятельностью и «еврейским вопросом» на территории бывшего СССР и в странах Восточной Европы, Яков Кедми.

Как уже сообщал «Новый День», в результате диверсии в Крыму были повреждены опора ЛЭП и два газопровода – в районе сел Запрудное и Виноградное.

Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что коммуникации были взорваны. Такого же мнения придерживаются и следователи. Изучив собранные материалы, прокуратура Крыма направила их в республиканское управление ФСБ, сотрудники которого возбудили три уголовных дела. Кедми уверен, что диверсии организованы государственными структурами Украины. Скорее всего, СБУ, так как внешняя разведка подобными делами не занимается. Кедми настаивает: операцию провели профессионалы. Одно из подтверждений тому – исполнителей до сих пор не «взяли».

Бывший разведчик считает, что Украина продолжит диверсионную деятельность в Крыму, а так же попытается «выйти» на территорию материковой России.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.11.17

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