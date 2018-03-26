ФСБ установила личности диверсантов, взорвавших газопровод в Крыму

Взорвавшие газопровод в Крыму диверсанты покинули Россию.

Напомним, 31 октября прошлого года был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром 1 ноября в селе Запрудное (городской округ Алушта). Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что конструкции были взорваны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия. По словам начальника управления ФСБ по Крыму Виктора Палагина, сотрудники ведомства установили личности исполнителей диверсий. Между тем, злоумышленники находятся на свободе, так как покинули территорию РФ.

Как сообщал «Новый День», проанализировав диверсии на ЮБК, эксперты пришли к выводу, что работали профессионалы. По мнению бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив», занимающейся разведдеятельностью и «еврейским вопросом» на территории бывшего СССР и в странах Восточной Европы, Якова Кедми, подрывы газопроводов и ЛЭП организовала Украина.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.03.18

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