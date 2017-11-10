В Крыму подсчитали ущерб от диверсий в Алуште

В Крыму подсчитали убытки от диверсий на двух газопроводах и линии электропередач на ЮБК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ущерб от диверсий превысил 7,5 млн рублей, которые были потрачены на аварийно-восстановительные работы. Между тем, сумма могла быть и выше, однако удалось избежать значительных косвенных потерь.

«То есть, можно сказать, что их фактически не было. Это связано с тем, что последствия аварий были своевременно локализованы, подача электричества не прекращалась, а подача газа крупным потребителям была организована по резервному каналу», – цитируют главу РК Сергея Аксенова РИА «Новости».

Глава Крыма отметил, что в данный момент на объектах ГУП «Крымгазсети» действуют дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности. Как уже сообщал «Новый День», вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром 1 ноября в селе Запрудное (городской округ Алушта). Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что конструкции были взорваны: трубы пробиты насквозь осколочными элементами, края прорыва направлены внутрь (то есть взрыв произошел снаружи), труба сплющена давлением снаружи. К аналогичному выводу пришли и следователи: ФСБ возбудила уголовные дела по фактам диверсий.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.11.17

Симферопольский студент «собирал» на отдых и заработал отпуск за решеткой. / Для сотрудников ФСО купят квартиры в Ялте. / 10 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»