Фейковая прокуратура АРК наняла украинских ботов для жалоб от имени крымчан

Прокуратура так называемой Автономной республики Крым в Киеве предлагает украинским патриотам писать «мемуары» о нарушении прав человека в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте прокуратуры Крыма в изгнании предлагают оставлять анонимные сообщения. «Стучать» можно будет не только скрытно: сотрудники прокуратуры обещают общаться с информаторами через Skype, но выходить на связь они будут только по понедельникам, средам и пятницам.

При этом как именно в украинском ведомстве будут проверять реальность сообщений и будут ли это делать вообще, не сообщается.

По мнению крымских комментаторов, смысл этой акции заключается лишь в том, чтобы сделать публичное объявление о создании страницы жалоб в скайпе. «Всё остальное будет симулироваться – и «жалобы крымчан» и количество «жалобщиков». Никто на Украине не станет проверять правдивость этих данных. То есть, что сочинит нанятый пропагандист – редактор сайта, то и разлетится по украинским так называемым СМИ», – считает политолог Павел Никаноров.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.01.18

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