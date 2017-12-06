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NewDayNews.ru

Среда, 6 декабря 2017, 15:49 мск

Крым

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Захарова подтвердила факт попытки подрыва российского информпространства спецслужбами США

Захарова подтвердила факт попытки подрыва российского информпространства спецслужбами США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила факт, что американцы не прекращают попыток подорвать российское информационное пространство.

Как уже сообщал «Новый День», согласно сведениям собственного источника издания в Киеве, Служба безопасности Украины при американской ресурсной поддержке собирается обрушить на Крым информационные диверсии. Имея немалые средства на проект, для диверсий используют крымских общественных деятелей, политических блогеров и известные сайты – кого-то используют «в темную», кого-то завербуют заинтересовав деньгами. По мнению кураторов проекта, диверсии изнутри крымского информационного пространства позволят добиться нужного СБУ результата.

«В последнее время представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны американских спецслужб, а именно попыткам вербовки», – заявила сегодня Захарова.

По словам представителя МИДа, Кремль воспринимает это как «агрессию в информационном плане» и «посягательство на свободу слова в мире в целом».

Москва, Леонид Маковецкий

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