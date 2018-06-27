Правительство Севастополя сильно преувеличило готовность пляжей

Роспотребнадзор разрешил открыть в Севастополе только треть пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александр Веселков еще в начале месяца заявлял, что из 31 пляжа введены в эксплуатацию и допущены к работе 29.

Однако Роспотребнадзор приводит другие данные: «По состоянию на 22 июня из 31 перечня водных объектов выданы положительные заключения о соответствии санитарным нормам на 11 объектов (35%), в том числе на пляжи «Андреевка», «Любимовка-1», «Любимовка-2», «ТОК им.Мокроусова», «Учкуевка», «Ушакова балка», «Солнечный», «Парк Победы», «Городской», «Мраморный», «ОСК Альбатрос», – сообщили в ведомстве. – Территориальным отделом по городу Севастополю в адрес правительства Севастополя направлена информация о неудовлетворительном исполнении операторами пляжей законодательства Российской Федерации».

Напомним, и горожане, и туристы неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние береговых территорий.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 27.06.18

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