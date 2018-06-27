ЦБ свернул деятельность московского банка, работающего в Крыму

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Рублев», отделения которого работали в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кредитную организацию обвинили в неисполнении федеральных законов и нормативных актов Банка России.

«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств (капитала)», – говорится в сообщении Центробанка России.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте финансового учреждения, в Крыму работало шесть отделений «Рублева»: по два в Севастополе и в Симферополе, и по одному в Керчи и Ялте.

Напомним, накануне стало известно о похищении средств вкладчиков банка «Рублев» из персональных ячеек в ялтинском отделении организации. По предварительной информации, сумма ущерба клиентов банка может достигать 1,5 миллиона долларов – преступники вскрыли 22 ячейки.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 27.06.18

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