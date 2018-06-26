Из ячеек банка в Крыму похитили 1,5 миллиона долларов

В Ялте обокрали местное отделение банка «Рублев».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги были украдены из персональных ячеек. По предварительной информации, сумма ущерба клиентов финансового учреждения может достигать 1,5 миллиона долларов – вскрыли 22 ячейки.

Информацию о краже корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил ялтинский общественник Сергей Сардыко, узнавший о происшествии от одной из пострадавших. По его словам, деньги из ячеек были украдены в период 22-23 июня.

«Женщина всю жизнь копила деньги, и считала, что хранить их дома – небезопасно. А с ней вот такая история произошла», – рассказал Сардыко.

По данным издания «Ялта-24», к краже может быть причастна вкладчица банка: пропажу своих денег один из клиентов обнаружил после того как она посетила помещение с ячейками. После чего банк вызвал других клиентов, и выяснилось, что и они остались без накопленных средств. Вкладчики опасаются, что за несколько дней, которые прошли с момента совершения преступления, виновные могли уехать из России.

Между тем, в пресс-службе главка МВД по Крыму и в банке ситуацию пока не комментируют.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 26.06.18

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