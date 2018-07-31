«90-е вернулись!» В Крыму обокрали еще один банк

В Симферополе обокрали отделение банка «ЧБРР». О краже денег из ячеек финансового учреждения корреспонденту РИА «Новый День» сообщил один из пострадавших клиентов банка.

По словам собеседника, он обнаружил пропажу своих средств на днях, во время визита в отделение. При этом клиент банка убежден, что кража произошла намного раньше – в период, когда аналогичные преступления были совершены в Ялте и Алуште. Тогда своих сбережений лишились клиенты банка «Рублев» и «ЧБРР».

Пострадавший клиент «ЧБРР» предполагает, что преступники во всех случаях с кражей в банках действовали по одной схеме, заранее определив в каких отделениях нет видеонаблюдения в депозитарии.

«Сотрудница банка проводит клиента в депозитарий, открывает сейфовую дверь, решетку, открывает мастер-ключом ячейку клиента и выходит. А клиент уже своим ключом открывает ячейку. То есть, чтобы открыть ячейку нужно два ключа», – описал клиент «ЧБРР» схему получения доступа к ячейкам, возмутившись: «Как мог человек вынести из депозитария целый баул денег и драгоценностей?»

По словам пострадавшего в МВД по факту кражи возбудили уголовное дело. По его информации, от действий преступников могло пострадать от 8 до 20 человек. Сумму ущерба он охарактеризовал как «крупную».

Пострадавший клиент «ЧБРР» потребовал от финансового учреждения выплаты компенсации, однако в банке предложили направить иск в суд и попробовать доказать, сколько в его ячейке было денег.

«Вернулись 90-е. При наличии договора, обязательств по хранению, банк предлагает доказать, что у меня что-то было в ячейке. Разве не «кидалово»?», – сетует пострадавший.

Он настаивает на том, что банк не выполнил свои обязательства, не обеспечив безопасность хранения сбережений, и готов добиваться возврата средств через суд. Отметим, что по информации официального сайта банка, 98% акций «ЧБРР» принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Крыма.

Между тем, в банке в оперативном комментарии корреспонденту РИА «Новый День» отказали, предложив направить официальный информационный запрос, на который, как заявила сотрудница банка, финансовое учреждение «может быть» предоставит ответ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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