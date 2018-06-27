За что скакали? Процент украинцев, не желающих в ЕС, вернулся к временам Януковича (СКРИН)

На Украине число не желающих вступления «Незалежной» в Евросоюз вернулось к «домайданным» показателям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса, который провели социологи группы «Рейтинг».

Больше всего сторонников евроинтеграции Украины оказалось в западной части страны. Всего за вступление Украины в ЕС высказались 51% опрошенных, против – 29%. Примечательно, что практически такая же статистика отмечалась в период, когда президентом Украины был Виктор Янукович: одной из причин для того, чтобы свергнуть его с поста руководителя страны, активисты Майдана называли приостановление процесса евроинтеграции.

Высокий процент несогласных с «европейским» курсом развития напугал киевских экономистов. Они допустили возможность провала гипотетического референдума по определению будущего Украины.

«Ужас. Количество украинцев, которые хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, уменьшается. Если дальше так все будет развиваться, то референдум о вступлении Украины в ЕС может оказаться с отрицательным результатом. Неужели это возможно…», – написал на своей странице в Facebook украинский экономист Александр Охрименко.

По словам киевских экспертов, такой процент противников ЕС на Украине выглядит тем более удручающим, что в исследовании, по естественным причинам, не принимали участие донецкий регион и Крым.

Фото: социологическая группа «Рейтинг»

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.06.18

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