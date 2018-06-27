Бывшие военнослужащие Украины получат деньги на покупку квартир в Крыму

Бывшие украинские военные, служившие в Крыму и оставшиеся жить на полуострове, получат средства на приобретение жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламент республики принял закон, предусматривающий наделение органов местного самоуправления соответствующими полномочиями.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин в марте подписал указ, согласно которому бывшие военнослужащие Украины, принявшие российское гражданство, получили право на предоставление жилья.

В законе принятом Госсоветом республики уточняется, что жилье получат уволенные до 18 марта 2014 года бывшие военные «Незалежной», которые нуждаются в нем и состоят на учете.

Глава крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что реализация закона предусматривает несколько этапов.

«Во-первых, органам местного самоуправления необходимо проверить нуждаемость в жилых помещениях, затем признать гражданина либо его семью участниками мероприятий программы и на завершающем этапе предоставить единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения», – цитирует РИА Новости Константинова.

По словам спикера, средства на покупку жилья будут выделены из федерального бюджета. В 2018 году планируется освоить 280 миллионов рублей. Всего на жилье от российских властей рассчитывает приблизительно 1225 человек.

Напомним, в 2014 году перед украинскими военными, служившими в Крыму, встал выбор – остаться или подчиниться приказу руководства из Киева и покинуть территорию полуострова. Многие военнослужащие решили продолжить службу в рядах ВС России, другие предпочли вернуться на Украину, поверив обещаниям киевских властей, которые в том числе касались и вопросов, связанных с обеспечением жильем.

Спустя четыре года, группа офицеров ВМС Украины обратилась к президенту Петру Порошенко, пригрозив вернуться в Крым и получить гражданство РФ, так как обещания насчет предоставления квартир остались невыполненными.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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