Власти Севастополя купят квартиры бывшим украинским военным

Правительство Севастополя вслед за Крымом пообещало решить жилищные проблемы бывших украинских военных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе утвердили порядок предоставления материальной помощи на покупку жилья или строительство дома бывшим военнослужащим Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин в марте подписал указ, согласно которому бывшие военнослужащие Украины, принявшие российское гражданство, получили право на предоставление жилья. В июне Госсовет Крыма принял закон, который предусматривает, что жилье получат уволенные до 18 марта 2014 года бывшие военные «Незалежной» – нуждающиеся в нем и состоящие на учете.

Средства для решения жилищных проблем этой категории льготников будут выделены из федерального бюджета. По словам исполняющего обязанности директора департамента капстроительства правительства Севастополя Алексея Филиппова, сумма субвенции составит в этом году 130 миллионов рублей. В Крыму планируют освоить 280 миллионов рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.07.18

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