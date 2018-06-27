Процесс пошел: парламент Италии потребовал смягчения антироссийских санкций

Депутаты нижней палаты парламента Италии приняли резолюцию о смягчении санкций в отношении России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер- министр Италии Джузеппе Конте накануне встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе выступил против автоматического продления антироссийских санкций, заявив, что ограничения должны быть средством, а не целью, и его страна намерена уделять большое внимание экономическим интересам своих компаний. Вслед за Конте резолюцию о пересмотре санкций принял парламент страны: документ был подготовлен депутатами «Движения 5 звезд» и партии «Лига Севера». Поскольку в парламента их большинство, резолюция была принята.

Италия намерена вывести из-под санкций малый и средний бизнес, а также агропродовольственный сектор. Кроме того, депутаты заявили о необходимости сотрудничества ЕС и России в борьбе против общих угроз, – таких как терроризм и экстремистская пропаганда.

Рим, Артем Рокотов

Рим. Другие новости 27.06.18

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