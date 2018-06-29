ЕС продлил антироссийские санкции

Руководители стран Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции в отношении России еще на полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на саммите ЕС.

«Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», – цитирует РИА «Новости» источник в структурах ЕС.

Напомним, Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и обострения ситуации на востоке Украины.

В последнее время члены ЕС все чаще поднимают вопрос о смягчении режима ограничений, так как терпят огромные убытки из-за нарушения экономических связей с Россией.

Брюссель, Артем Рокотов

Брюссель. Другие новости 28.06.18

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