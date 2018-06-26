Бизнес Австрии: антироссийские санкции – это выстрел в собственное колено

Австрийские предприниматели не одобряют экономические ограничения, введенные в отношении России Евросоюзом. Бизнес несет дополнительные расходы, чтобы заменить вынужденный уход с российского рынка, либо обходит санкции с помощью третьих стран и локализации производства.

Статью с критикой антироссийских санкций опубликовала газета Oberoesterreichische Nachrichten. Компания Greisinger, которая сотрудничала с Россией с 1990-х годов, из-за введенных ограничений потеряла 13,5 млн евро дохода. «Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить число сотрудников отдела продаж. Все это затем отразилось на наших показателях», – заявил глава фирмы Франц Грайзингер.

Компания Backaldrin нашла другой способ обойти санкции, она вложилась в производство в третьих странах, чтобы иметь возможность поставлять свою продукцию в Россию. Затем фирма локализовала производство на территории РФ. В общей сложности все эти решения потребовали дополнительных инвестиций в размере 10 млн евро.

Стоит отметить, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призывал Евросоюз отменить экономические санкции, введенные против России. В свою очередь глава Института экономики Верхней Австрии Готфрид Кнайфель назвал ограничения, которых вынужден придерживаться австрийский бизнес, «выстрелом в собственное колено».

Как писал «Новый День», ранее член комитета бундестага по экономическим вопросам Маркус Фронмайер заявил, что на долю Германии приходится 40% всего ущерба, который несут государства ЕС из-за антироссийских санкций. Политик оценил потери в 618 млн евро в месяц.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 26.06.18

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