В Европарламенте потребовали прекратить антикрымский фарс

В Европарламенте потребовали отменить санкции, введенные в отношении России за воссоединение с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от Франции Софи Монтель порекомендовала Еврокомиссии нормализовать отношения с РФ.

По словам парламентария, Россия адаптировалась к ограничениям, в то время как в Евросоюзе за четыре года так и не сумели найти подходящие рынки сбыта. По мнению Монтель, это грозит Франции снижением темпов роста экономики в 2019 году до 1,7%. Наибольший урон, как утверждает депутат, санкционный режим нанес сельскохозяйственному сектору Франции.

«Быть может, после нескольких лет ненужного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия наконец-то рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны?», – цитирует телеканал RT Монтель, которая обратилась к Еврокомиссии.

Напомним, антироссийские санкции действуют с 2014 года. Ограничения были введены после референдума в Крыму, на котором жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ, а также из-за конфликта на Украине. В июле 2018 года санкции были продлены до конца января 2019 года.

Брюссель, Леонид Маковецкий

Брюссель. Другие новости 30.08.18

Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Украины. / В Белоруссии появились глобусы с российским Крымом. / Украина пытается «задушить» Крымский мост. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»