Депутат бундестага: Германия слишком дорого платит за непризнание Крыма

Германия больше всех в Европе страдает из-за антироссийских санкций: на ее долю приходится 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Совет Евросюза принял решение продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

«Санкции и ухудшение торговых отношений с Россией полностью противоречат национальным интересам Германии, – говорит Фронмайер, являющийся членом комитета бундестага по экономическим вопросам. – Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Немецкая экономика во многом ориентируется на экспорт. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?»

Раскритиковал депутат и позицию ОБСЕ, назвав ее неконструктивной. Напомним, организация отказывается посылать своих наблюдателей в Крым и не признает результаты выборов на территории полуострова.

«ОБСЕ поручено контролировать выборы, а не определять статус и принадлежность какой бы то ни было территории, цитируют Фронмайера «Известия». – Отказ от наблюдения за избирательным процессом в Крыму – пустое и бессмысленное решение».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.06.18

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