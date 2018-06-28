В ЕСПЧ объединили ЛДНР и Крым в одну украинскую проблему

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил четыре заявления Украины против России в два дела – по Крыму и народным республикам Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине этого решения ЕСПЧ добивались с 2016 года.

«ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что, вместо пяти дел Украины против России, осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в Россию осталась в самостоятельном производстве)», – написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

Напомним, на Украине обратились с исками в ЕСПЧ, считая, что российские власти должны понести ответственность за воссоединение Крыма с Россией – в «Незалежной» называют референдум незаконным. Также в Киеве заявляют, что Россия фактически контролирует Луганскую и Донецкую народную республику, и причастна к разжиганию конфликта между действующими властями Украины и жителями республик, несогласных с происходящим в стране после госпереворота в 2014 году.

Между тем, в Крыму анонсировали свои иски в ЕСПЧ. В частности, крымские юристы намерены потребовать от «Незалежной» почти миллиард рублей за энергоблокаду полуострова, которую украинские радикалы организовали крымчанам в 2015 году.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.06.18

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