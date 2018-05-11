Ответный ход: Крым потребует от Украины миллиард за «конец света»

Крымские юристы готовят коллективный иск к властям Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоведы намерены потребовать от «Незалежной» в общей сложности один миллиард рублей за почти пятимесячный режим энергоблокады полуострова.

«Мы сейчас в кассации находимся по иску красноперекопского рыбокомбината в Киевском суде и сразу после кассации рассчитываем подать уже в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. У нас полным ходом идет подготовка иска по Алуштинскому молокозаводу в связи с энергоблокадой. Собираем информацию для большого коллективного иска в связи с энергоблокадой на сумму более одного миллиарда рублей, предлагаем к взысканию предъявить к украинским властям, у нас идет работа», – цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября 2015-го года украинские радикалы подорвали 4 опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым электричество поступало в Крым. В результате полуостров полностью погрузился во тьму.

Несколько дней более двух миллионов крымчан жили без света, связи, Интернета, у некоторых не было воды (насосы работают от электричества) и газа. Не работали магазины, школы, детские сады, аптеки, банки и госучреждения, срочные операции проводили при свечах, аналогичная ситуация была с родами.

В республике объявили режим ЧС. В Крым с материка в срочном порядке были доставлены генераторы и мобильные электростанции. Однако еще почти пять месяцев республика жила в режиме постоянных веерных отключений и сопутствующих с этим проблем, пока не были запущены все ветки энергомоста из Краснодарского края.

По данным экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Наталья Поклонской, ущерб, который понесла казна Крыма, оценивается, по меньшей мере, в 2,5 миллиарда рублей.

Отметим, проблема дефицита электроэнергии на полуострове сохраняется и сейчас. Этот вопрос должны решить строящиеся в Севастополе и Симферополе две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт. Предполагалось, что их запустят 18 июня 2018 года. Однако в начале мая стало известно, что сроки переносятся на осень текущего года.

Кроме того, по словам Молохова, в Крыму инициировали создание специального неправительственного фонда, который смог бы координировать работу и отстаивать права пострадавших от украинского режима крымчан, в том числе, незаконно арестованных, содержащихся под стражей на Украине. «Украина очень активна, мы должны быть не менее активны. Действовать в правовом поле, причем использовать европейские и международные судебные инстанции – Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и Европейский суд справедливости в Люксембурге (суд Евросоюза). Нам надо использовать, в том числе, судебную трибуну для того, чтобы об этом говорить громко, во всеуслышание, и тогда никому не удастся замолчать те проблемы, которые, в том числе и из-за санкционного режима, существуют на крымском полуострове», – уверен юрист.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.05.18

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