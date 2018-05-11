Срыв сроков ФЦП в Крыму и Севастополе объяснили украинским «следом»

Срыв сроков ввода объектов в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» объяснили использованием украинских проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2017 года сроки были сорваны по 35% объектов. В числе причин называются проведение внеплановых проверок местными антимонопольными органами (из-за этого конкурсные процедуры приостанавливались либо отменялись), дефицит строительных материалов и оборудования, отсутствие производственных мощностей и развитой логистической системы (отмечается, что остановка паромной переправы в Керченском проливе сразу же ограничивала погрузку на 50%). Серьезную отрицательную роль при реализации программы сыграло и украинское наследство.

Как следует из отчета Дирекции по управлению ФЦП Крыма и Севастополя, одной из причин задержек является «увеличение стоимости объектов в связи с принятием (за неимением других) украинских проектов-аналогов». Скорее всего, приобретались уже готовые проекты под строительство тех или иных объектов инфраструктуры на полуострове, разработанные украинской стороной, что и повлияло на увеличение стоимости на этапе разработки проектно-изыскательских работ. Они предполагают дополнительную экспертизу обоснования инвестиций, а также, изучение природных условий, почвы и ландшафта местности.

«Поскольку Крыму присуще разнообразие рельефа, скорее всего, в целях экономии времени было принято решение о приобретении уже готовых проектов, учитывающих все тонкости», – цитирует РБК партнера АБ «Деловой фарватер» Павла Ивченкова. Эксперт отмечает, что сказалось и увеличение курсовой разницы между рублем и гривной, так как материалы для строительства могли частично приобретаться на Украине.

В целом, перечисляя причины отставания от плана-графика, дирекция указывает на «слабую» организацию работ, из-за чего обязательства по завершению проектирования «неоднократно срывались». А «некачественный выбор ряда площадок» привел к необходимости расторжения контрактов и удорожанию объектов.

Напомним, в декабре 2017 года Минтрансу было поручено устранить нарушениях в части мероприятий, направленных «на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью». Речь шла о задержках с обеспечением транспортной безопасности автомобильных подходов к Крымскому мосту. В результате срок окончания работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильных подходов перенесли на 30 сентября 2018 года, а все работы по мосту должны быть завершены к 1 декабря 2019 года.

Сейчас рассматривается и возможность сдвинуть сроки пуска Симферопольской и Севастопольской ТЭС. Причина – неготовность инфраструктуры. Первые блоки планировалось ввести в строй 18 мая, но аукцион на модернизацию семи подстанций для подключения этих энергоблоков пройдет только 17 мая. Подключить энергоблоки на следующий день после проведения конкурса невозможно. Срок предлагают перенести на осень.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 11.05.18

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