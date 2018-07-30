Крыму и Севастополю собираются продлить ФЦП

Министерство экономического развития России намерено продлить федеральную целевую программу в Крыму и Севастополе до 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время отставание от графика по реализации ФЦП в республике составляет 16%. «Из 501 объекта и мероприятий ФЦП на текущий момент по 120 есть отставание по срокам, по планам-графикам и по взятым обязательствам», – заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, недофинансированность инфраструктуры Крыма в украинский период потребовала реализации комплексной программы по созданию нового инфраструктурного каркаса республики. Так, основные ресурсы ФЦП были направлены на создание транспортной, энергетической, жилищной и коммунальной инфраструктуры.

В связи с этим, министерство экономического развития РФ подготовило предложение по продлению программы развития до 2022 года. «ФЦП задумывалась на пять лет, но мы подготовили предложения продлить ее до 2022 года с увеличением финансирования на 37 миллиардов рублей. Так, еще будут профинансированы 85 объектов по Республике Крым и 55 объектов по Севастополю», – рассказал Орешкин.

Как сообщал «Новый День», срыв сроков ввода объектов в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» объяснили использованием украинских проектов.

Симферополь, Анастасия Зук

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