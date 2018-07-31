Медведев: Крым преодолел наиболее трудный этап

Крым преодолел наиболее трудный этап своего развития и вошел в режим плановой работы. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие 4 года в полуостров было вложено немало сил и средств, благодаря чему удалось в кратчайшие сроки интегрировать Крым в правовое, инфраструктурное и экономическое пространство России, отметил Медведев, подчеркнув, что сегодня регион существенно отличается от того, каким он был в 2014 году:

«Это видно и по уровню жизни людей, и по тем или иным инфраструктурным решениям. Ликвидирован дефицит электроэнергии, в этот курортный сезон люди впервые смогли приехать в Крым по новому мосту – уникальному инженерному сооружению, где запущено движение по автодорожной части. Сейчас в разгаре работа по строительству железнодорожной ветки. Работает аэровокзальный комплекс нового аэропорта «Симферополь». Ведется целый ряд других крупных инфраструктурных проектов».

Решаются социальные проблемы: в ближайшее время будут сданы 36 детских садов и 13 школ, что поможет существенно сократить очереди в дошкольные учреждения и перевести часть учебных заведений на работу в одну смену.

Медведев подчеркнул, что в Крыму улучшается инвестиционный климат и развивается предпринимательство. И сообщил, что поступило предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организации в Крыму в размере 500 миллионов рублей.

Развитие малого и среднего бизнеса, в котором заняты более 60% экономически активного населения, принесет Крыму больше пользы, чем приход на полуостров крупных сетевых компаний, считают в федеральном правительстве.

Однако, отметил премьер, федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя реализуется не так быстро, как планировалось: за 4 года завершено всего около трети объектов, а, например, в Севастополе из предусмотренных ФЦП 93 проектов выполнено всего 19.

Напомним, минэкономразвития предложило продлить сроки реализации ФЦП до 2022 года, увеличив объем финансирования программы.

«Наша главная цель – создать на полуострове совершенно иные стандарты жизни и отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион», – резюмировал Дмитрий Медведев.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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