Украинцы ринулись в Крым отдохнуть от своей конституции (ФОТО)

На Украине отмечают День Конституции. С размахом. Например, в Херсоне всех бюджетников обязали выйти на митинг.

Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли всего несколько десятков.

Куда делись остальные, становится понятно при приближении к пунктам пропуска Чонгар и Каланчак: с украинской стороны выстроились многокилометровые очереди из машин, пытающихся въехать на полуостров.

«Люди вынуждены стоять от 4 до 6 часов. Многие переживают что за день не смогут пройти границу, – отмечает экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко. – Как бы украинская власть не пыталась за четыре года очернить Крым, так у них ничего и не вышло. А у «патриотов», как всегда, по этому поводу разрыв шаблона. Нервничают».

Напомним, что украинские СМИ и соцсети уже несколько недель пытаются убедить жителей страны в том, что туристический сезон в Крыму в очередной раз сорван: отели пусты, на пляжах никого. Между тем, в Крыму фиксируют рост турпотока почти на 30%. И, как минимум, каждый десятый турист приехал с Украины.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 28.06.18

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