Врите больше! Блогеры и СМИ должны спасти авторитет Украины, распространяя фейки о Крыме

Рост потока украинских туристов в Крым вызвал переполох в правительстве «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине признали, что запущенная информационная кампания по «очернению» курортов полуострова оказалась недостаточно эффективной, в связи чем планируется усиление пропаганды.

Глава так называемого министерства по делам «оккупированных территорий» Вадим Черныш направил письмо руководителю Мининформа Украины Юрию Стецю, посетовав на активное освещение российскими СМИ далеко не провального курортного сезона в республике. А также на то, что эту информацию охотно используют в своих публикациях некоторые украинские СМИ и блогеры. В письме Черныш заявил, что из-за этого «страдает авторитет Украины», поэтому Мининформу Украины нужно активно подключать «вверенные СМИ» к «активному освещению проблемы в необходимом русле».

«Эта фраза означает, что СМИ и блогеры Украины должны начать все дружно, в массовом масштабе, врать и искажать реальную действительность и подлинную статистику показателей посещений людьми Крыма. Также фотографировать, якобы, «пустые пляжи» Крыма, распространяя и эту ложь. Еще, министерство по делам временно «оккупированных территорий» заверяет министерство информационной политики, что примет необходимые меры для публикации лживой (искаженной) статистики в отношении пересечения гражданами Украины админчерты с ВОТ Крым в 2018 году от Дорожно-патрульной службы Украины», – написал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, опубликовав письмо Черныша.

Напомним, информация о курортном сезоне в Крыму, которая публикуется в украинских СМИ, резко отличается от официальной статистики. В «Незалежной» привычно сообщают о сорванном сезоне, в то время как турпоток в среднем вырос на 30%. Каждый десятый отдыхающий прибывает в республику из Украины.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 02.07.18

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