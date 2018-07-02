Украинские военные ездят отдыхать в российский Крым

Украинские военные ездят в российский Крым на отдых. Не опасаясь последствий, они сами рассказывают об этих поездках, публикуя в социальных сетях фотографии с курортов республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об одном из таких случаев стало известно из поста в Facebook украинского журналиста Юрия Дорошенко. Он возмутился тем, что пока одни бойцы Национальной гвардии Украины «героически защищают» страну в Донбассе, другие предпочитают в это время отдыхать в Крыму. Журналист опубликовал скриншоты странички сотрудника Национальной гвардии Украины Александра Гниденко, который разместил свою фотографию, сделанную в Судаке.

«У меня объяснение этой аномалии лишь такое: что это доблестные украинские спецслужбы сослали бесстрашного нацгвардейца в Крым, чтобы там осуществить какие-то операции, например, подорвать Керченский мост, или что-то совершить для нашей победы», – предположил Дорошенко.

По мнению журналиста, отдых украинского военного в Крыму должен заинтересовать СБУ и военную прокуратуру.

В то же время некоторые пользователи в комментариях к посту Дорошенко утверждают, что Гниденко уже не служит в Национальной гвардии Украины. Однако, по мнению журналиста, даже бывшего военного это не избавляет от ответственности. Дорошенко предложил действующим сотрудникам Национальной гвардии провести «воспитательные беседы» с Гниденко, чтобы он не «позорил честь мундира».

Напомним, в связи с увеличившимся потоком туристов из Украины в Крым, в правительстве «Незалежной» решили срочно усилить информацию кампанию по «очернению» курортов полуострова, подключив СМИ и блогеров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.07.18

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