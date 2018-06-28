Разоблачивший Сенцова волонтер АТО «включил заднюю»: взрывчатка предназначалась для другого

Волонтер так называемой АТО Сергей Сериков, накануне публично подтвердивший намерение Олега Сенцова устроить теракт в Крыму, отказался от своих слов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не прошло и двух дней после его заявления¸ как Сериков начал утверждать, что хотел всего лишь привлечь внимание общественности к этому делу. Якобы это как-то может повлиять на возможность досрочного освобождения Сенцова, приговоренного к 20 годам тюремного заключения.

Напомним, во время конференции ОБСЕ в Киеве Сериков сообщил, что именно он доставил взрывчатку для Сенцова, назвав ее «одним из тех предметов». При этом сам Сенцов утверждает, что взрывчатое вещество ему было подброшено и в дальнейшем использовано как доказательство его вины. На конференции Сериков рассказал, что, по его мнению, Сенцов был задержан из-за предателей в рядах украинских спецслужб, которые передали в ФСБ информацию о готовящемся теракте.

Теперь же он уверяет, что на конференции ОБСЕ его неправильно поняли, и вообще взрывчатка предназначалась для другого человека.

«Мною не было сказано, что я передавал Сенцову «тот самый предмет», из-за которого его осудили за терроризм. Я просто хочу добиться освобождения друга. Ему я ничего не провозил, просто создал интригу. После выступления ко мне уже приезжали журналисты двух телеканалов, которым я уже назвал новое имя – Владимир Карагяур. Именно ему предназначался предмет, который мне довелось перевозить в марте 2014 года, никакого Сенцова там не было», – цитируют украинские СМИ Серикова.

Отметим, что упомянутый Карагяур – журналист, погибший в 2017 году в ДТП в Ровенской области. Поэтому подтвердить слова Серикова он уже не сможет. Примечательно также, что по информации украинского издания «Страна.ua», до того, как изменить показания Сериков «плодотворно общался» с представителями силовых структур, в чем сам и признался. Его заявление о Сенцове, которого на Украине считают политическим заключенным, также вызвало шквал критики различных активистов. Они обвинили Серикова в том, что своими словами он нанес вред Сенцову, подтвердив его реальную причастность к террористической деятельности.

Киев, Леонид Маковецкий

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