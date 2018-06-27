На Украине подтвердили, что Олег Сенцов готовил теракт в Крыму и заявили, что «сдали» его ФСБ украинские спецслужбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России на 20 лет за терроризм, обсуждали на конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине. Напомним, в качестве одного из доказательств вины спецслужбы предъявили следствию взрывчатку, изъятую у режиссера. Сенцов утверждает, что улика подброшена.

Во время обсуждения этой истории на конференции ОБСЕ на сцену вышел мужчина в военной форме и заявил, что именно он привез Сенцову взрывчатку.

«Один из тех предметов (из-за которого осудили Сенцова – прим. НД) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей, которых я не хочу называть, – цитирует мужчину «Страна.ua». – Почему я делаю это разглашение? Мне хочется, чтобы спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега. Понимаете, двадцатку, которую он получил – это практически смертный приговор. То есть, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали. Он не выгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам».

Чуть позже журналисты идентифицировала мужчину, сделавшего сенсационное заявление. Это некий Сергей Стериков, представленный в Facebook как Иван Сирко. Его страница забита фотографиями в военной форме и с украинскими военными. На самой свежей из них, опубликованной 25 июня, он позирует со спикером Генпрокуратуры Украины Андреем Лысенко.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.06.18

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