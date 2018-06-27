Голодающий в ямальской колонии режиссёр Сенцов ждёт на свидание сестру

Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак снова посетил голодающего в колонии Лабытнанги Олега Сенцова. Омбудсмен побывал у заключённого 27 июня 2018 года в рамках визитов к осужденным в ИК-18, ИК-8 и ИК-3. Об этом сам г-н Сак сообщил в беседе с агентством «Новый День».

«Олег Сенцов ждёт на свидание двоюродную сестру. У него есть право на звонок и, насколько мне известно, он намерен связаться по телефону именно с ней. Вместе с тем он владеет информацией, которая есть в СМИ, – рассказал г-н Сак. – Олег Сенцов выглядит хорошо. Ранее появилась информация, что он не встаёт с постели. Это не так, он сидит, нормально разговаривает. Мне он сказал, что не хотел бы избыточного внимания, в том числе он не нуждается в дополнительном врачебном осмотре».

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила на своей странице в «Фейсбук», что по данным адвоката Сенцова, реждиссёр почти не встаёт с постели и чувствует себя очень плохо. Она добивается встречи с ним. Но пока, несмотря на достигнутые международные договорённости, этой встречи не случилось.

Олег Сенцов голодает более 40 дней. Он отказался от приёма пищи с требованием освободить всех украинских заключённых в России. Судьба г-на Сенцова осбуждалась на самом высоком уровне – согласование посещений заключённых российским и украинским омбудсменами обуждали президенты Петр Порошенко и Владимир Путин.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 27.06.18

Комарова и Моор обсуждают судьбу муксуна отдельно от главы Ямала Артюхова. / Прокуратура сделала заявление в день открытия ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое. / Нового полпреда ждут на Урале до конца недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»