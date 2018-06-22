«Сенцов почти не встаёт с кровати». Визит украинского омбудсмена на Ямал зависит от федеральной службы

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила директору ФСИН России письмо с просьбой разрешить российскому и украинскому омбудсменам совместное посещение Олега Сенцова. Украинский режиссёр отбывает наказание в колонии в Лабытнанги (ЯНАО). Уже порядка 40 дней он голодает. О том, что г-жа Москалькова просит службу исполнения наказаний разрешить встречу, сообщили в аппарате омбудсмена.

Об обращении во ФСИН Татьяна Москалькова сообщила в пятницу, 22 июня, украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой на встрече. Также она передала Денисовой письмо с просьбой о содействии в посещении содержащегося под стражей на Украине Кирилла Вышинского (руководитель портала РИА Новости Украина).

Омбудсмены пытаются прийти к договорённостям о графиках посещения заключённых в России и Украине. Ранее о том, что такие визиты произойдут, договорились президенты Украины и России Пётр Порошенко и Владимир Путин.

Украинский омбудсмен уже пыталась посетить Олега Сенцова – 15 июня она прибывала на Ямал. Но в колонию её не пустили. Последние несколько дней она пишет на своей странице в «Фейсбуке» о том, что сильно обеспокоена состоянием голодающего заключённого. Накануне она сообщила о результатах беседы с адвокатом г-на Сенцова. По словам защитника, у режиссёра проблемы с сердцем и почками. Вместе с этим на сайте российского омбудсмена появились справки о состоянии здоровья осужденного, подписанные врачами ямальского ФСИН. Там говорится, что все органы в норме. Более того, есть даже анализы мочи и крови.

Веером в пятницу 22 июня Людмила Денисова написала о новом разговоре с адвокатом Олега Сенцова. Она отметила, что голодающий почти не встаёт с кровати и что она добивается срочного его посещения.

«Говорит, что Олег очень бледный, маленькие движения, почти уже не встаёт с кровати. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовку) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу же начнется принуждение к питанию», – пишет уполномоченный (перевод машинный – прим.ред.).

Москва, служба информации

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