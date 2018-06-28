Украинский режиссёр Сенцов пишет сценарий в колонии. Итоги визита российского омбудсмена в ЯНАО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что голодающий в ямальской колонии украинский режиссёр Олег Сенцов пишет сценарий. Она опубликовала заявление после визита на Ямал, который состоялся в четверг, 28 июня 2018 года. Москалькова также добавила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая также прибыла в Лабытнанги 28 июня, была настроена агрессивно и вновь пыталась попасть в колонию без согласований. Как сообщалось раннее, Денисова весь день простояла у ворот исправительного учреждения – внутрь её так и не пустили.

Татьяна Москалькова на своём официальном сайте описала условия содержания Сенцова в колонии «Белый медведь» и его состояние. Олег Сенцов голодает уже 46 дней, требуя освободить политичсеких заключённых в России.

«Общались более часа. Для меня было важно лично убедиться в том, в каком состоянии здоровья находится Олег и посмотреть, как проходит голодовка. Его состояние здоровья относительно удовлетворительное, все параметры давления, температуры тела, внешнее и внутренне самочувствие и общий настрой удовлетворительны. Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий…», – приводят слова омбудсмена в её пресс-службе.

Москалькова также рассказала, что режиссёр содержится в палате санчасти колонии. Комната достаточно большая – около 16 метров. В помещении есть два окна без решёток с форточками.

«Говорит, что чувствует себя лучше. <…> Угрозы его жизни нет», – добавила уполномоченный.

Вместе с этим она прокомментировала действия украинской коллеги, назвав их «непонятными».

«Денисова без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз пыталась дискредитировать принимаемые мною меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президентов России и Украины», – сказала Москалькова.

Российский омбудсмен подчеркнула, что днём ранее Денисова не помогла ей при попытке посещения в СИЗО Киева Максима Одинцова.

«А сегодня она в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову», – заключила Москалькова.

фото – официальный сайт российского омбудсмена

Лабытнанги, служба информации

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