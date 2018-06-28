Украинский омбудсмен дежурит у ворот колонии на Ямале и пишет о сэлфи Москальковой

Обудсмен Украины Людмила Денисова, прибывшая на Ямал уже второй раз, снова не может попасть к заключённому Олегу Сенцову. Она находится у ворот колонии в Лабытнанги, где он отбывает наказание, наблюдает за российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая также в четверг, 28 июня, работает в исправительном учреждении.

Денисова написала несколько часов назад на своей странице в «Фэйсбук», что видела автомобиль, который провёз Москалькову в колонию.

«Она проехала мимо меня, несмотря на то, что она меня прекрасно видела. Я постоянно звоню, пытаюсь подать заявление, но его не принимают. Из-за ворот я вижу, что Татьяна Москалькова делает селфи...», – пишет Денисова.

Она также выложила несколько видеозаписей, на которых видно, что украинский омбудсмен пытается остановить машину делегации и просит объяснений.

Вместе с этим аппарат российского омбудсмена несколькими часами ранее распространил информацию о том, что в Салехарде Татьяна Москалькова встретилась с врио губернатора Дмитрием Артюховым. О посещении колонии там пока ничего не сообщили. Кроме того, не дают там никаких пояснений и относительно встречи с Денисовой – будут ли два омбудсмена обсуждать какие-то договорённости на Ямале – пока не ясно. Напомним, после встречи президентов России и Украины Петра Порошенко и Владимира Путина уполномоченные договорились о посещении заключённых в той и другой стране.

Украинский режиссёр Олег Сенцов голодает уже 46 дней. Он обещает начать приём пищи только если в России отпустят всех политических заключённых с Украины.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 28.06.18

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